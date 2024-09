Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexual - Divulgação / Valencia

Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexualDivulgação / Valencia

04/09/2024

Rio - O atacante do Valencia, Rafa Mir, de 27 anos, foi detido acusado de agressão sexual a duas mulheres, após uma denuncia de um dos seus vizinhos na cidade espanhol. De acordo com informações do programa "Y ahora Sonsoles", da rede Antena 3, mulheres seminuas desorientadas foram vistas na propriedade do atleta.

De acordo com informações da emissora, as agressões sexuais teriam ocorrido na piscina da casa de Rafa Mir, já na madrugada de domingo. Um vizinho do atleta disse ter ouvido "ruídos estranhos" e visto duas jovens "seminuas andando desorientadas" pela propriedade, quando o dia começava a raiar. Ele decidiu alertar as autoridades.

"Nesta noite louca, a Polícia Local foi à casa e acalmou o jogador de futebol. Não falam em nenhum momento de agressões sexuais, falam sobre uma briga entre um amigo de Mir e uma das vítimas", afirmou o jornalista Jorge García Abadía, da rede Antena 3.



Rafa Mir é acusado de abusar sexualmente de uma mulher, de 25 anos, e o amigo, de uma mulher de 21. Os dois conheceram as vítimas numa boate para onde se dirigiram depois do empate do Valencia contra o Villarreal, no sábado. Ao sair da casa noturna, o grupo seguiu para a residência do jogador. O amigo de Rafa Mir teria dado um soco numa das mulheres. A polícia local investiga se havia uma possível terceira vítima na propriedade. Os dois foram detidos.

Posteriormente, as mulheres foram até o hospital e, na sequência, decidiram prestar queixa. A defesa de Rafa Mir alega que as jovens foram voluntariamente à casa e que a relação sexual foi consensual. O atacante confirmou o discurso em depoimento nesta quarta-feira.

Rafa Mir, de 27 anos, está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. O atacante, de 27 anos, já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.