Conteúdo do perfil de Douglas Costa no OnlyFans será exclusivo e gratuitoReprodução

Publicado 04/09/2024 11:01

pretende utilizar a plataforma para mostrar o seu dia a dia, além de lances ao longo da carreira.

Douglas Costa rescindiu com o Fluminense no fim de julho e, antes de acertar com o Sydney FC , da Austrália, abriu uma conta no OnlyFans. Apesar de o site ser popular para criadores de conteúdos adultos, o jogador

O jogador ex-seleção brasileira e Bayern de Munique confirmou que o perfil é dele ao jornal australiano 'The Sydney Morning Herald'. A publicação afirma que ele "juntou-se a um grupo crescente de atletas profissionais que começaram a compartilhar conteúdo dos bastidores".



"Decidi entrar para o OnlyFans porque acredito na credibilidade da empresa e no potencial de alcance global", afirmou Douglas Costa em nota oficial na matéria publicada.



O OnlyFans tenta diversificar a sua base de usuários e busca fazer concorrência com outras plataformas de vídeo, como Youtube e Tik Tok. Para isso, quer ampliar o serviço baseado em assinatura, não apenas para conteúdo adulto, mas para outros temas como música, esportes, etc.



E nem todos os perfis com conteúdos cobram pela assinatura. No caso de Douglas Costa, por exemplo, os vídeos podem ser vistos gratuitamente, mas é necessário se inscrever no site. Ele promete que serão exclusivos da plataforma.



"Juntos, essa parceria tem tudo para ser muito interessante e bem-sucedida. O segmento em que o OnlyFans busca ter atletas como embaixadores da marca impacta muito o mercado, e estou mais do que feliz em fazer parte disso, principalmente como um dos pioneiros no segmento de futebol. Criarei conteúdo exclusivo para meus fãs que eles não poderão ver em nenhuma outra mídia social, e isso fará uma grande diferença", completa o jogador.