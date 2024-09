Vini Jr. é ídolo do Real Madrid - AFP

Publicado 04/09/2024 10:43

Rio - Ídolo do Real Madrid, principal clube da Espanha, Vini Jr. deu uma declaração corajosa sobre a Copa do Mundo de 2030, que tem o país europeu como uma das sedes. Na opinião do brasileiro, caso, as manifestações racistas no local não sejam reduzida em seis anos, a Fifa deveria mudar a sede da principal competição de seleções.

"A gente tem uma margem muito grande para evolução, então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele. Se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que (a Copa do Mundo) tenha que mudar de lugar, porque, se os jogadores não se sentem confortáveis em jogar em um país onde possa sofrer racismo, é meio complicado", disse o atacante ao canal americano "CNN".

Apesar de entender que o racismo não é uma marca da maioria da população espanhola, Vini Jr. acredita que as manifestações que ocorrem no país acabam influenciando na visão global que se tem sobre a Espanha.

"Acredito e quero fazer de tudo para que as coisas possam mudar porque tem muitas pessoas na Espanha, ou a maioria, não são racistas, mas tem um grupo pequeno que acaba afetando a imagem de um país onde é tão bom de se viver. Amo estar aqui, amo o Real Madrid, e ter as melhores condições aqui com a minha família. Estou torcendo para que as coisas possam evoluir mais. Já evoluíram até aqui, mas que possam evoluir mais e que até 2030 os casos de racismo possam diminuir", explicou.