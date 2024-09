Os números das camisas dos jogadores da seleção brasileira contra Equador e Paraguai - Divulgação

Publicado 04/09/2024 09:42

A seleção brasileira já definiu os números das camisas do jogadores que disputarão os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os confrontos do Brasil são contra Equador, na sexta-feira (6), às 22h, em Curitiba, e contra Paraguai, na terça (10), em Assunção.

Assim como na Copa América e em outros compromissos desde a lesão de Neymar, Rodrygo segue com a camisa 10. Já Endrick volta a utilizar a 9, enquanto Pedro, do Flamengo, fica com a 21.



Entre as novidades na convocação da seleção brasileira, Luiz Henrique, do Botafogo, usará o número 20, e Estêvão, 20. Ex-Fluminense, André ficou com a 18 e Gerson, do Flamengo, com a 19.



Leia mais: Luiz Henrique dedica convocação ao pai e diz realizar sonho na Seleção

Em sexto lugar nas Eliminatórias, o Brasil soma apenas sete pontos em seis rodadas, e Dorival Júnior tem a missão de acabar com o jejum. O time não vence há quatro rodadas, com um empate e três derrotas seguidas sob o comando do interino Fernando Diniz.





Os números das camisas da seleção brasileira



1. Alisson

2. Danilo

3. Éder Militão

4. Marquinhos

5. Bruno Guimarães

6. Wendell

7. Vini Júnior

8. Lucas Paquetá

9. Endrick

10. Rodrygo

11. Lucas Moura

12. Bento

13. Willian

14. Gabriel Magalhães

15. João Gomes

16. Guilherme Arana

17. Beraldo

18. André

19. Gérson

20. Luiz Henrique

21. Pedro

22. Estêvão

23. Ederson