Ravenna Hanniely é musa dos Jogos Olímpicos

Publicado 04/09/2024 09:20

Rio - A modelo Ravena Hanniely, de 23 anos, que ficou conhecida como musa dos Jogos Olímpicos de Paris, após eleição da versão dinamarquesa da Playboy, revelou que sente atração por mulheres. Ao ser questionada sobre sexo lésbico, a beldade contou em seu perfil do Instagram:

"Já fiz sim, tanto em experiências pessoais, quanto na gravação de algum conteúdo. Inclusive, atualmente, estou saindo com uma guria do Tinder", contou Ravena, que tem uma conta no OnlyFans.

Não é a primeira vez que a beldade abordou relacionamento com pessoas do mesmo sexo e também citou o aplicativo de relacionamentos. Durante os Jogos de Paris, Ravena Hanniely revelou que deu "match" com atletas do sexo feminino.

"Eu me considero bissexual e, por curiosidade, abri o aplicativo para ver quem estava por aqui. Dei match com vários atletas olímpicos, tanto homens quanto mulheres. De cada 10 matches, 8 eram com mulheres, todas atletas olímpicas", disse na época.