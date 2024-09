Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 04/09/2024 07:20 | Atualizado 04/09/2024 07:57

Rio - Contratado para reforçar o Botafogo no segundo semestre, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, se adaptou rapidamente ao elenco alvinegro, preenchendo uma lacuna importante no grupo de Artur Jorge. De quebra, o jogador passou a ter a melhor média de gols do clube carioca na temporada.

Com a lesão de Júnior Santos, que só deverá retornar em outubro, o Botafogo temeu que pudesse sentir a falta dos gols do atacante, que vive uma temporada brilhante, sendo o artilheiro do clube carioca. Porém, Igor Jesus conseguiu suprir a ausência do goleador, marcando em partidas importantes.

No total, o jogador, de 23 anos, tem seis gols em 13 partidas pelo Botafogo. O atacante tem a melhor média de gols do clube carioca no ano, superando inclusive Júnior Santos que anotou 18 bolas nas redes em 41 jogos em 2024.

Com o gols, Igor Jesus se aproximou do outros artilheiros do Botafogo na temporada. Ele está atrás somente, além de Júnior Santos, de Tiquinho Soares e Savarino, com oito gols, e de Luiz Henrique com sete.