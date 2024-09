Logo do Mundial de Clubes de 2025 - Reprodução / Fifa

Rio - A Fifa anunciou nesta quarta-feira o logo e o tema musical do Mundial de Clubes de 2025, que terá um formato diferente e mais amplo, com 32 equipes. O logo faz referência à bola e às iniciais do torneio, em inglês, e foi divulgado em vídeo na companhia de "Freed From Desire", famosa música da cantora italiana Gala.

O logo do torneio é formado pelas letras "C", duas vezes, e "W", em referência à "Mundial", "Clubes" e "Copa", em inglês ("World", "Club" e "Cup"). As letras, estilizadas, formam um círculo, formando uma bola de futebol. De acordo com a Fifa, o logo é inspirado na história do futebol e na cultura esportiva. E será usado e adaptado também para as edições seguintes do Mundial.

A imagem que será o símbolo do Mundial foi divulgada nesta quarta em vídeo que contou com a trilha musical de Gala. O tema já se tornou referência mundial, usada inclusive em estádios de futebol pelo mundo. Segundo a Fifa, o hit será a "assinatura musical" do evento.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, tratou o lançamento do logo e da música como o pontapé inicial do Mundial. "Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo estarão competindo nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles estão no coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo se encontrarão no cenário mundial e apenas um será coroado campeão mundial", declarou.