Max Verstappen, tricampeão mundial, no GP de São Paulo - Marcelo Chello/AFP

Publicado 04/09/2024 12:49 | Atualizado 04/09/2024 12:53

Rio - Após quatro anos, a Fórmula 1 voltará para a tela da Globo. Em crise financeira, a Band abrirá mão do último ano de contrato da transmissão da maior categoria de automobilismo, segundo informações do portal "Notícias da TV".

Nos últimos dias, as conversas entre a Liberty Media e a Globo avançaram. A emissora deixou de transmitir a Fórmula 1 em 2021 após 40 anos de parceria. Na época, a revisão de contratos de direitos esportivos tinha sido afetada pela pandemia.

No novo acordo entre a Globo e a Liberty Media, está previsto a transmissão da "maioria" das etapas na TV aberta e não apenas "algumas" corridas como Mônaco e Brasil, como era no modelo antigo. A temporada poderá ser vista integralmente no SporTV e Globoplay.

Em dificuldade financeira, a Band não está conseguindo pagar as parcelas do acordo com a Liberty Media. Em 2024, o contrato prevê o pagamento do valor de US$ 15 milhões (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual).

Apesar da dificuldade para pagar a dívida, a Liberty Media descarta cessar as transmissões no Brasil no restante desta temporada. Sendo assim, a Band transmitirá normalmente as últimas oito etapas, incluindo o GP do Brasil, em novembro.