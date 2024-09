Neo Química Arena, estádio do Corinthians, receberá jogo da NFL no Brasil em 6 setembro - Divulgação

Publicado 04/09/2024 12:26

Darius Slay, jogador da franquia - que enfrenta o Green Bay Packers em São Paulo, na sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília) - é A alta expectativa dos brasileiros com o primeiro jogo da NFL no Brasil contrasta com a postura dos jogadores do Philadelphia Eagles., às 21h15 (de Brasília) - é mais uma a falar abertamente sobre a preocupação com a violência e disse não querer jogar no país.

"Eu não quero ir para o Brasil. A taxa de crimes é alta. Eu me pergunto por que a NFL quer nos mandar para um lugar onde a taxa de crime é tão alta", afirmou Slay, em seu próprio podcast.



Após a repercussão negativa no Brasil, Darius pediu desculpas: "Quero me desculpar com qualquer um que eu tenha ficado ofendido, essa não era minha intenção. "Estou ansioso para jogar em seu lindo país e ouvi dizer que vocês são muito apaixonados, assim como nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!!!!", escreveu nas redes sociais.

O cornerback é o terceiro jogador do Eagles a falar sobre o receio de vir para o Brasil nos últimos dias. AJ Brown se mostrou incomodado com as recomendações de segurança para o confronto, como não andar pela rua com o celular na mão.



"Conversei bastante com a organização, fiz bastante perguntas. Após ouvir tudo isso, provavelmente ficarei no meu quarto. Só quero ir até lá, ganhar e voltar para casa".



E C.J. Gardner-Johnson repostou nas redes sociais um perfil americano que continha informações falsas sobre São Paulo, como estar sofrendo com uma série de queimadas, surtos de doenças e uma onda de crime.



"Esse parece um lugar seguro para se jogar?", comentou.