Lorena Dávalos é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 12:48

Rio - A modelo Lorena Dávalos é musa do Cerro Porteño. A beldade contou detalhes da sua intimidade e revelou que tem preferência por fazer sexo utilizando meias. No entanto, as peças não podem ser escolhidas de qualquer jeito.

"Eu gosto de fazer sexo debaixo do edredom, com uma bela lingerie e com meias bonita. Costumo usar meias estéticas, com desenhos que são legais. Eu adoro. Quando fico animada, uso meia fina com salto e não tiro", contou em entrevista ao portal paraguaio "Extra".

A beldade faz bastante sucesso nas redes sociais como influenciadora. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Lorena deu dicas de como mantém sua beleza. Ela utiliza mel e acredita que rejuvenesce.

"Com certeza, o mel proporciona hidratação intensa aos cabelos devido às suas propriedades hidratantes e suavizantes. Usar mel no cabelo significa nutri-lo por dentro e fortalecê-lo e isso se traduz em sua aparência e textura, macia e brilhante. Além de cabelos limpos e saudáveis", disse em entrevista ao site "Popular".