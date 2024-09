Gerson em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

04/09/2024

Paraná - De volta à seleção brasileira, Gerson, de 27 anos, comemorou sua primeira oportunidade de vestir a camisa verde e amarela em 2024. O atleta havia sido chamado por Fernando Diniz no ano passado, porém, na temporada atual, o meia do Flamengo ficou dois meses sem jogar por conta de uma operação renal. A presença na lista de Dorival Júnior coroa uma volta por cima pessoal do jogador.

"Passei por um momento difícil. Como atleta, sabemos que temos risco de lesionar, mas não foi uma lesão no meu trabalho. Tive o apoio de todos os meus familiares, companheiros de clube e batalhei muito para estar aqui. Estou vivendo um grande momento, espero continuar, e sei que para estar aqui na Seleção, onde há jogadores de alto nível, é difícil e tem que se dedicar bastante. Fico feliz por estar de volta. É um momento muito importante para mim. Meses atrás eu poderia ter recebido a notícia de não poder jogar futebol por conta da cirurgia e hoje estou aqui. É muito importante e quero desfrutar disso", afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Curitiba.

Convocado para defender o Brasil nas partidas contra o Equador, nesta sexta-feira, e contra o Paraguai, na próxima terça-feira, Gerson se colocou à disposição para atuar como volante o meia mais avançado.



"O importante é estar aqui, não importa onde for jogar. Fico feliz por estar de novo e ainda vamos ter tempo para conversar com o professor. Batalhei bastante para estar aqui, tive um momento difícil de saúde e tentei me recuperar o mais rápido possível para estar bem no meu clube e estar de volta. Já que eu sou o coringa, não importante onde esteja, o importante é fazer parte deste grupo", disse.