Marta - Lívia Villas Boas / CBF

MartaLívia Villas Boas / CBF

Publicado 04/09/2024 22:55

Rio - Marta não escondeu a felicidade com as indicações de Gabi Portilho e Tarciane ao prêmio da Bola de Ouro . A Rainha fez uma publicação no story, do Instagram, com uma foto da dupla e escreveu a seguinte frase: "Só orgulho dessas duas".

Publicação de Marta Reprodução/Instagram @martavsilva10

Marta já foi eleita seis vezes a melhor do mundo pela Fifa. A Bola de Ouro do futebol feminino, porém, só foi criada em 2018. Naquele ano, ela foi a quarta mais votada. Na edição seguinte, ficou em 16º.

A atacante compartilhou nas redes sociais a notícia de que Arthur Elias, da seleção brasileira, concorre ao prêmio de técnico do ano do futebol feminino

Gabi Portilho e Tarciane

Decisiva na campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris ao marcar gols contra França e Espanha, nas quartas e semifinal, respectivamente, Gabi Portilho defende o Corinthians desde 2020. Por lá, vem colecionando título atrás de título. Isso porque, até aqui, já conquistou quatro Brasileiros, duas Libertadores e três Campeonatos Paulistas pelo Timão.

Já Tarciane se tornou uma xerife da zaga brasileira no maior evento esportivo do mundo. A jogadora foi vendida em abril pelo Corinthians ao Houston Dash, dos Estados Unidos, por R$ 2,5 milhões, se tornando a negociação mais cara do futebol feminino no Brasil. Ela, inclusive, teve também uma passagem de destaque pelo Fluminense entre 2019 e 2021.

Confira as indicadas à Bola de Ouro feminina

- Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

- Alexia Putellas, ESP (Barcelona)

- Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

- Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

- Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

- Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

- Gabi Portilho, BRA (Corinthians)

- Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique)

- Ewa Pajor, POL (Barcelona)

- Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

- Grace Geyoro, FRA (PSG)

- Khadija Shaw, JAM (Manchester City)

- Lauren Hamp, ING (Manchester City)

- Lauren James, ING (Chelsea)

- Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

- Lindsey Horan, EUA (Lyon)

- Lucy Bronze, ING (Chelsea)

- Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

- Manuela Giugliano, ITA (Roma)

- Marie-Antoinette Katoto, FRA (PSG)

- Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

- Mayra Ramírez, COL (Chelsea)

- Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

- Salma Paralluelo, ESP (Barcelona)

- Sophia Smith, EUA (Portland Thorns)

- Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

- Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

- Tarciane, BRA (Houston Dash)

- Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

- Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)