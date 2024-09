Gabi Portilho se destacou na campanha do Brasil na Olimpíada de Paris - Romain Perrocheau / AFP

Publicado 04/09/2024 14:53 | Atualizado 04/09/2024 15:20

Alexia Putellas e Aitana Bonmatí, do Barcelona, ganhadoras em 2021, 2022 e 2023, respectivamente, e Ada Hegerberg, do Lyon, que conquistou a primeira edição da premiação, em 2018. A vencedora será revelada na cerimônia da Bola de Ouro, no dia 28 de outubro, em Paris. Rio - Gabi Portilho Tarciane , da seleção brasileira, foram indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo pela revista France Football. Ambas estão numa lista de 20 atletas, que incluí também jogadoras de peso, como as espanholas, do Barcelona, ganhadoras em 2021, 2022 e 2023, respectivamente, e, do Lyon, que conquistou a primeira edição da premiação, em 2018. A vencedora será revelada na cerimônia da Bola de Ouro,

Decisiva na campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris ao marcar gols contra França e Espanha, nas quartas e semifinal, respectivamente, Gabi Portilho defende o Corinthians desde 2020. Por lá, vem colecionando título atrás de título. Isso porque, até aqui, já conquistou quatro Brasileiros, duas Libertadores e três Campeonatos Paulistas pelo Timão.



Já Tarciane se tornou uma xerife da zaga brasileira no maior evento esportivo do mundo. A jogadora foi vendida em abril pelo Corinthians ao Houston Dash, dos Estados Unidos, por R$ 2,5 milhões, se tornando a negociação mais cara do futebol feminino no Brasil. Ela, inclusive, teve também uma passagem de destaque pelo Fluminense entre 2019 e 2021.

Confira as indicadas à Bola de Ouro feminina

- Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

- Alexia Putellas, ESP (Barcelona)

- Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

- Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

- Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

- Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

- Gabi Portilho, BRA (Corinthians)

- Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique)

- Ewa Pajor, POL (Barcelona)

- Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

- Grace Geyoro, FRA (PSG)

- Khadija Shaw, JAM (Manchester City)

- Lauren Hamp, ING (Manchester City)

- Lauren James, ING (Chelsea)

- Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

- Lindsey Horan, EUA (Lyon)

- Lucy Bronze, ING (Chelsea)

- Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

- Manuela Giugliano, ITA (Roma)

- Marie-Antoinette Katoto, FRA (PSG)

- Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

- Mayra Ramírez, COL (Chelsea)

- Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

- Salma Paralluelo, ESP (Barcelona)

- Sophia Smith, EUA (Portland Thorns)

- Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

- Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

- Tarciane, BRA (Houston Dash)

- Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

- Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)