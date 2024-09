Luiz Henrique em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 04/09/2024 13:50 | Atualizado 04/09/2024 14:12

Rio - Uma das novidades da seleção brasileira na última lista de Dorival Júnior, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, elogiou a recepção que teve com o grupo pentacampeão. O jogador do Botafogo também falou sobre o grande momento no clube carioca, que lidera o Brasileiro e está na luta pelo título da Libertadores.

"Minha chegada aqui foi ótima. Todo mundo me recebeu muito bem, me tratou muito bem. Estou me sentindo feliz com tudo isso que tem acontecido. Minha vida foi muito corrida, passei por muita coisa, mas graças a Deus está dando tudo certo, se encaminhando tudo certo. Me sinto em casa no Botafogo, contente demais, com todo mundo me ajudando e sou feliz. Aqui, o Estêvão é um moleque com o futebol excelente. Somos companheiros, quem for jogar vai apoiar o outro", disse.

A convocação para a seleção brasileira dará a Luiz Henrique a sua primeira oportunidade de trabalhar com Dorival Júnior. Apesar do pouco contato, o atacante elogiou o técnico do Brasil.



"É um cara que eu não falei muito, mas está me ajudando no dia a dia, me dá total apoio e passa total confiança para mim e para os companheiros. É um treinador excelente, que vai ajudar muito a gente e também vamos ajudá-lo", disse.



Pela Eliminatórias, o Brasil vai encarar o Equador, na próxima sexta-feira, em Curitiba, às 22 h (de Brasília). Na próxima terça, a equipe de Dorival vai até Assunção enfrentar o Paraguai, às 21h30 (de Brasília). Em sexto lugar, a Seleção precisa de duas vitórias para se recuperar no torneio.