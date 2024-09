João Pedro é atacante do Brighton - AFP

Publicado 04/09/2024 21:45

Paraná - Na noite desta quarta-feira (4), o técnico Dorival Júnior convocou João Pedro, do Brighton (ING), para a vaga de Pedro, cortado da seleção brasileira após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo . A previsão é de que o jogador chegue em Curitiba nesta quinta (5).

Pedro, do Flamengo, se machucou durante a atividade desta tarde, no CT do Caju, e deixou o campo mancando. Ele foi submetido a um exame clínico e de ressonância magnética, que confirmou a lesão.

João Pedro, por sua vez, volta a ter oportunidade na Seleção. Cria das categorias de base do Fluminense, o atacante foi convocado pela primeira vez na data Fifa de novembro do ano passado , quando Fernando Diniz ainda era o treinador do Brasil.

Na ocasião, entrou em campo na derrota por 2 a 1 para a Colômbia e não foi utilizado no revés para a Argentina por 1 a 0. Esta é a primeira oportunidade de João Pedro, de 22 anos, com Dorival no comando da seleção brasileira.



Agenda

Nesta data Fifa, o Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), a partir das 22h, no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.