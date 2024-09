Bola de Ouro, prêmio dado a melhor jogador do mundo pela 'France Football' - AFP

Publicado 04/09/2024 18:58

Rio - Os maiores ganhadores da Bola de Ouro não foram indicados em 2024. Messi e Cristiano Ronaldo ficaram fora da lista dos 30 finalistas pela primeira vez desde 2003. Nos últimos 20 anos, pelo menos um dos craques esteve na disputa pelo prêmio.



A revista France Football divulgou nesta quarta-feira (4) os finalistas da Bola de Ouro de 2024. Vini Jr é o único brasileiro na disputa e é um dos favoritos para levar o prêmio. O vencedor será revelado no dia 28 de outubro, em cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Messi é o maior vencedor da Bola de Ouro com oito títulos. Já Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor da história, com cinco. O argentino é o atual detentor do troféu por conta do desempenho no título mundial da Argentina, em 2022, no Catar.

Os craques perderam força na disputa pelo prêmio nos últimos anos, mesmo antes de deixarem a Europa. Em 2021, a vitória de Messi na premiação do "The Best", da Fifa, por exemplo, gerou surpresa do público, que ficou em silêncio por alguns segundos após o anúncio.

Cristiano Ronaldo acertou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2022. Na última temporada, o português marcou 50 gols e deu 13 assistências em 51 jogos. Já Messi chegou ao Inter Miami, dos Estados Unidos, em junho do ano passado, e desde então soma 29 jogos, 25 gols e 16 assistências.