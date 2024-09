Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, sofreu um infarto em decorrência de uma arritmia cardíaca durante jogo contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 22 de agosto - Eitan Abramovic/AFP

Publicado 04/09/2024 17:19

Rio - O Nacional, do Uruguai, prepara uma série de homenagens para o zagueiro Juan Izquierdo. O clube uruguaio anunciou nesta quarta-feira (4) que vai aposentar o número 3, utilizado pelo jogador que faleceu no último dia 27, até o fim do ano.

O jogo contra o Liverpool, no próximo domingo (8), será o primeiro desde a morte do jogador. Os times entrarão em campo com camisas com a frase "Forever Juan" (Juan Para Sempre) estampada no peito. A frase ficará na camisa no restante da temporada.

Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pela Libertadores, no dia 22 de agosto. Ele sofreu uma parada cardíaca no caminho para o Hospital Albert Einstein, onde ficou internado em estado grave. O jogador faleceu no dia 27.