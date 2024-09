Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Sede da CBF, no Rio de JaneiroDivulgação / CBF

Publicado 04/09/2024 18:29

Rio - A Comissão Nacional de Clubes se reuniu para debater a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro a partir de 2025. O encontro foi realizado nesta quarta-feira (4), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Segundo o "ge", a discussão ainda é embrionária, mas existe o desejo de colocar as medidas em prática já no próximo ano.

Flamengo, Fluminense e Vasco estiveram presentes na reunião. Também participaram do encontro clubes como o São Paulo, Fortaleza, Internacional e Palmeiras, além de dois representantes da Série B e um da Série C. Os clubes ficaram de marcar uma nova reunião, sem data prevista, para tentar avançar no modelo. A ideia é realizar um encontro mensal na CBF.

Na reunião, foram discutidos temas como o calendário, a arbitragem e a possibilidade de uma análise para a implementação do fair play financeiro. O último tema surgiu pelos movimentos da janela de transferências, de clubes que têm dívidas e não estão pagando e outros que fazem parte de grupos com donos que feriram o fair play financeiro na Europa.

Além disso, a ideia da implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro é pela manutenção da competitividade. Recentemente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez duras críticas ao Botafogo. Sócio-majoritário do Alvinegro, o empresário americano John Textor rebateu e garantiu que o clube estaria dentro da regra se existisse as regras. Caso o debate avance, a ideia será levada para todos os clubes.