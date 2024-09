Lucas Moura em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Lucas Moura em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/09/2024 15:59 | Atualizado 04/09/2024 16:00

Paraná - Lucas Moura guarda na memória um jogo marcante que disputou no Couto Pereira, palco de Brasil x Equador. No Brasileirão de 2011, o São Paulo venceu o Coritiba por 4 a 3 numa noite emocionante. O Tricolor Paulista abriu 3 a 0 no primeiro tempo e ampliou a vantagem com um golaço do meia-atacante na etapa complementar. A partida parecia controlada, mas o Coxa reagiu e quase buscou o empate.

"Tive um jogo marcante no Couto Pereira pelo Brasileirão de 2012 ou 2011, se não me falha a memória. A gente ganhou de 4 a 3, e eu fiz um gol muito bonito. Eu roubei a bola na saída do Coritiba, e o goleiro estava adiantado. Encobri o goleiro. Foi um jogo muito doido. A gente estava ganhando de 3 a 0, se não me engano, eles apertaram o placar chegaram aperto. No final, acabou 4 a 3 para nós. Foi um jogo que ficou marcado na memória", contou Lucas, à CBF TV.

Na seleção brasileira, Lucas reencontrou o técnico Dorival Júnior. Os dois trabalharam juntos em 2023 e foram campeões da Copa do Brasil daquela temporada.

"A gente teve uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Ele (Dorival) me conhece muito bem. Foi um grande prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável. Isso facilita. Ele sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, espero poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na Seleção. Ele é muito merecedor de estar aqui", afirmou o meia-atacante.

Nesta data Fifa, o Brasil enfrentará enfrenta o Equador na sexta-feira (6), a partir das 22h, no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.

"Focar bastante. Temos muita qualidade, um grupo muito talentoso. É focar para a gente poder conseguir essas duas vitórias, que vão ser fundamentais para a gente. Eu chego para somar, para ajudar com o meu comprometimento, com a minha experiência. Ajudar o Brasil a sair dessa situação. É totalmente possível", pontou o jogador.