Filho de David Beckham, Romeo não conseguiu jogar pelo BrentfordDivulgação / Berntford

Publicado 04/09/2024 13:21

O filho de David Beckham, Romeo não pretende seguir a carreira como jogador de futebol. Aos 22 anos, ele estava no time B do Brentford e, segundo o jornal 'The Sun', assinou um contrato para virar modelo.

A reportagem ainda afirma que Romeo vai ficar mais próximo da mãe, Victoria, para seguir com a nova carreira. Ele assinou com a agência Safe Management.



O filho de Beckham não conseguiu se destacar desde que passou a fazer parte das divisões de base do Arsenal. Dispensado, ficou cinco anos fora do futebol até retornar nos Estados Unidos, jogando pelo Fort Lauderdale, em 2021.



E estava no Brentford desde 2023, mas atuou em apenas três partidas e não jogava uma partida oficial desde novembro.