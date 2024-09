Ederson, goleiro da seleção brasileira e do Manchester City - Vitor Silva/CBF

Publicado 04/09/2024 15:10

Rio - O Brasil não terá representantes na disputa pelo Troféu Yashin pela primeira vez na história. Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, não foram indicados ao prêmio. A revista France Football anunciou os finalistas nesta quarta-feira (4). O vencedor será revelado durante a cerimônia da Bola de Ouro, no dia 28 de outubro.

O Troféu Yashin foi criado em 2019 para premiar o melhor goleiro da temporada. Alisson foi o primeiro vencedor, além de ficar em segundo lugar em 2022. Já Ederson, por outro lado, foi segundo colocado da premiação no ano passado, quando foi superado pelo argentino Emiliano Martínez, além de ficar em terceiro lugar em 2019 e 2022.

Atual vencedor, Emiliano Martínez volta a figurar entre os finalistas após a conquista da Copa América. Eleito o melhor goleiro da Eurocopa, Mike Maignan também foi indicado. Titular em quase toda a campanha do título do Real Madrid na Liga dos Campeões, Andriy Lunin também aparece na lista, enquanto Thibaut Courtois, titular na decisão, ficou de fora.



Veja os finalistas do Troféu Yashin:

Diogo Costa (Porto)

Gianluigi Donnaruma (PSG)

Andriy Lunin (Real Madrid)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Giorgi Mamardashvili (Valencia)

Mike Maignan (Milan)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Yann Sommer (Inter de Milão)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)