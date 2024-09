Italo Ferreira conquistou a etapa de Saquarema em 2024 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 10:40 | Atualizado 05/09/2024 10:43

Rio - Após cinco títulos consecutivos, o Brasil tem a hegemonia ameaçada no Circuito Mundial de Surfe (WSL). Pela primeira vez nos últimos anos, o país chega sem o favoritismo na decisão da temporada, que ocorre em Trestles, na Califórnia, entre os dias 6 e 14 de setembro. Para manter a dinastia brasileira, Italo Ferreira terá que fazer algo inédito para conquistar o bicampeonato mundial.

O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial desde 2018. Gabriel Medina conquistou o título em 2018 e 2021, enquanto Filipe Toledo é o atual bicampeão (2022 e 2023) e Italo Ferreira chegou ao topo do mundo em 2019. Pela primeira vez desde que o atual formato foi adotado em 2021, o país chega na decisão sem ter o líder do ranking e também sem o favoritismo.

O primeiro lugar do ranking dá uma importante vantagem na final. O líder disputa apenas as baterias que valem o título contra um desafiante. Os outros quatro classificados para a decisão se enfrentam em formato de mata-mata: o quinto enfrenta o quarto colocado, o vencedor enfrenta o terceiro e, depois, o segundo, até definir o adversário do primeiro colocado.

Desde a mudança do formato após a pandemia, o primeiro colocado geral nunca perdeu uma bateria. Em 2021, Gabriel Medina foi o líder do ranking e confirmou o título após vencer Filipe Toledo, que liderou o campeonato e confirmou a conquista nos últimos dois anos contra Italo Ferreira e o australiano Ethan Ewing, respectivamente.

Para conquistar o bicampeonato, Italo Ferreira terá que superar todos os adversários. Quinto colocado geral, o brasileiro terá que passar por Ethan Ewing, Jack Robinson e Griffin Colapinto para poder disputar o título contra John John Florence. Entretanto, ninguém conseguiu fazer isso. Em 2022, Italo ficou próximo de atingir esse feito após se classificar em quinto e chegar à bateria do título, mas perdeu para Filipinho.

Será a terceira vez que Italo Ferreira disputará a final do Circuito Mundial no atual formato, criado em 2021. Em 2022, foi vice-campeão após perder a disputa pelo título para Filipe Toledo. Já no ano anterior, perdeu para o mesmo Filipinho na semifinal e não chegou à disputa do título contra Gabriel Medina. Agora, ele terá que repetir 2022, mas mudar a história na decisão contra John John Florence.