Pedro em treino na academia do CT do CajuRafael Ribeiro/CBF

Publicado 05/09/2024 09:17 | Atualizado 05/09/2024 09:20

Jogadores da Seleção, do Flamengo e de clubes brasileiros se manifestaram nas redes sociais em apoio a Pedro, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino com a equipe nacional nesta quarta-feira (4). O centroavante foi cortado do time e não atua mais em 2024.

Os atletas brasileiros do Real Madrid/ESP, se solidarizaram com o jogador machucado. Vinícius Júnior foi um deles. "Muita força, meu mano! Você voltará mais forte!", afirmou. Rodrygo também postou uma mensagem: "P9 [mistura de Pedro com a 9, camisa que ele usa no Flamengo], nunca esqueça que você é inspiração para todos nós, estaremos aqui em oração e vendo Deus cuidar de cada passo de sua história! Agora é confiar nos planos d'Ele! Estamos junto sempre!", colocou.

Endrick, que há poucos meses jogava no Palmeiras e era adversário constante de Pedro, também externou seu apoio. "Que Deus te abençoe irmão, estarei orando por você, estamos juntos", disse.

Lucas Paquetá, do West Ham/ING, ressaltou a consideração pelo atleta. "Jesus vai engrandecer ainda mais a sua história e você viverá a dupla honra de Deus, você é inspiração para mim e para milhares de pessoas! Siga firme e forte! Deus é contigo! Te amo", declarou.

Ex-companheiro de Pedro no Flamengo, João Gomes, do Wolverhampton/ING, publicou um provérbio em homenagem ao amigo. "'Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.' Provérbios 17:17. Te amo irmão, já já você volta fazendo nossa alegria dentro de campo. É um prazer conviver com você", afirmou.

Atletas atuais do Flamengo também publicaram mensagens desejando recuperação, como Gérson, Léo Ortiz, David Luiz e Luiz Araújo. Jogadores do futebol brasileiro, como Deyverson, do Atlético-MG, e Marinho, do Fortaleza, também externaram seus votos de melhora.

Reforços na Seleção e Flamengo

Com o desfalque de Pedro para o resto da temporada, a comissão técnica da seleção brasileira já se movimentou e convocou João Pedro, do Brighton/ING, para o seu lugar . A previsão é que o atacante chegue a Curitiba, onde a equipe está concentrada, nesta quinta-feira (5).

O Brasil enfrenta o Equador na sexta-feira (6), a partir das 22h, no Couto Pereira. Posteriormente, na terça (10), encara o Paraguai, em Assunção, às 21h30. A Seleção soma sete pontos e ocupa a sexta colocação das Eliminatórias.