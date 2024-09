Ravena Hanniely explorou aplicativo em Paris - Reprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 09:00

Rio - A modelo Ravena Hanniely, de 23 anos, que ficou conhecida como musa dos Jogos Olímpicos de Paris, após eleição da versão dinamarquesa da Playboy, deu detalhes de sua vida íntima nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a beldade mostrou alguns brinquedos sexuais e citou seus nomes. Um deles em homenagem a uma estrela do futebol inglês.

"Esse é meu brinquedo que eu chamo de Marcus Rashford, jogador do Manchester United. Ele é todo banhado a ouro. E ele é muito, muito veloz. Dá para ir controlando a intensidade dele. Ele consegue trabalhar em vários campos. Joga um bolão. E sempre me faz marcar gol", afirmou.

Marcus Rashford, de 26 anos, nasceu em Manchester, na Inglaterra, e defende o United desde as categorias de base. Ele também faz parte da seleção da Inglaterra. Rashford atuou na Copa do Mundo de 2022.

Ravena Hanniely já declarou em outros momentos que é torcedora do Manchester United. Ela, inclusive, já contou uma experiência envolvendo uma peça íntima do clube inglês que gerou constrangimento para ela antes de uma relação sexual frustrada.



"Na minha última viagem, conheci um inglês; já havíamos saído algumas vezes, e ele sempre se mostrou um rapaz muito interessante e gentil. Desta vez, finalmente ele me levou para sua casa, e, pasmem! Ao me ver usando a calcinha do Manchester United, ele brochou comigo! Pois ele é torcedor do Liverpool, o grande rival do Manchester. Ele ficou paralisado, quase como se tivesse levado um choque. Ele broxou totalmente . A magia do momento já tinha desaparecido, e eu estava irritada com ele, então fui embora!", publicou no Instagram.