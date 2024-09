Artur Jorge abraçado com Igor Jesus, autor dos gols da vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge abraçado com Igor Jesus, autor dos gols da vitória do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/09/2024 08:30 | Atualizado 05/09/2024 08:38

Rio - Três clubes brasileiros foram colocados na lista dos 100 elencos mais caros do mundo. O levantamento do Observatório do Futebol (CIES Football) colocou Flamengo, Botafogo e Palmeiras entre os times mais valiosos da atualidade. O Chelsea, da Inglaterra, lidera o ranking.

O levantamento levou em consideração os valores investidos pelos clubes para adquirir os jogadores. O Flamengo tem o elenco mais caro do futebol brasileiro e ocupa o 43º lugar no mundo. O Botafogo aparece em 83º na lista, seguido pelo Palmeiras, na 87ª colocação.

Veja os 100 elencos mais caros (em euros):

1 - Chelsea (Inglaterra) - 1,263 bilhão de euros

2 - Manchester United (Inglaterra) - 1,038 bilhão

3 - Manchester City (Inglaterra) - 1,017 bilhão

4 - Arsenal (Inglaterra) - 798 milhões

5 - Tottenham (Inglaterra) - 787 milhões

6 - PSG (França) - 772 milhões

7 - Liverpool (Inglaterra) - 735 milhões

8 - Real Madrid Espanha) - 720 milhões

9 - Newcastle (Inglaterra) - 683 milhões

10 - Juventus (Itália) - 626 milhões

11 - Bayern de Munique (Alemanha) - 588 milhões

12 - Atlético de Madrid (Espanha) - 496 milhões

13 - Al-Hilal (Arábia Saudita) - 485 milhões

14 - Aston Villa (Inglaterra) - 475 milhões

15 - Barcelona (Espanha) - 461 milhões

16 - Brighton (Inglaterra) - 433 milhões

17 - Wolverhampton (Inglaterra) - 426 milhões

18 - West Ham (Inglaterra) - 414 milhões

19 - RB Leipzig (Alemanha) - 410 milhões

20 - Nottingham Forest (Inglaterra) - 398 milhões

21 - Napoli (Itália) - 394 milhões

22 - Milan (Itália) - 375 milhões

23 - Bournemouth (Inglaterra) - 364 milhões

24 - Inter de Milão (Itália) - 329 milhões

25 - Borussia Dortmund (Alemanha) - 318 milhões

26 - Leicester (Inglaterra) - 317 milhões

27 - Crystal Palace (Inglaterra) - 311 milhões

28 - Southampton (Inglaterra) - 308 milhões

29 - Brentford (Inglaterra) - 306 milhões

30 - Monaco (França) - 298 milhões

31 - Fulham (Inglaterra) - 293 milhões

32 - Everton (Inglatera) - 291 milhões

33 - Olympique de Marselha (França) - 282 milhões

34 - Bayer Leverkusen (Alemanha) - 278 milhões

35 - Al-Nassr (Arábia Saudita) - 270 milhões

36 - Roma (Itália) - 261 milhões

37 - Atalanta (Itália) - 258 milhões

38 - Wolfsburg (Alemanha) - 245 milhões

39 - Al-Ahli (Arábia Saudita) - 226 milhões

40 - Al-Ittihad (Arábia Saudita) - 224 milhões

41 - Benfica (Portugal) - 216 milhões

42 - Rennes (França) - 209 milhões

43 - Flamengo (Brasil) - 208 milhões

44 - Lyon (França) - 207 milhões

45 - Fiorentina (Itália) - 196 milhões

46 - Leeds (Inglaterra) - 192 milhões

47 - Sporting (Portugal) - 187 milhões

48 - Hoffenheim (Alemanha) - 183 milhões

49 - Zenit (Rússia) - 176 milhões

50 - Nice (França) - 173 milhões

51 - Bologna (Itália) - 171 milhões

52 - Porto (Portugal) - 168 milhões

53 - Ipswich (Inglaterra) - 166 milhões

54 - Burnley (Inglaterra) - 162 milhões

55 - Lazio (Itália) - 161 milhões

56 - Fenerbahçe (Turquia) - 153 milhões

57 - Eintracht Frankfurt (Alemanha) - 148 milhões

58 - Ajax (Holanda) - 142 milhões

59 - PSV (Holanda) - 133 milhões

60 - Lille (França) - 133 milhões

61 - Torino (Itália) - 132 milhões

62 - Villarreal (Espanha) - 131 milhões

63 - Galatasaray (Turquia) - 130 milhões

64 - Sevilla (Espanha) - 126 milhões

65 - Strasbourg (França) - 126 milhões

66 - Bétis (Espanha) - 126 milhões

67 - Stuttgart (Alemanha) - 123 milhões

68 - Club Brugge (Bélgica) - 121 milhões

69 - RB Salzburg (Áustria) - 121 milhões

70 - Real Sociedad (Espanha) - 119 milhões

71 - Borussia Mönchengladbach (Alemanha) - 116 milhões

72 - Parma (Itália) - 108 milhões

73 - Spartak Moscou (Rússia) - 107 milhões

74 - Feyenoord (Holanda) - 105 milhões

75 - Sassuolo (Itália) - 104 milhões

76 - Tigres (México) - 103 milhões

77 - Almería (Espanha) - 97 milhões

78 - Monza (Itália) - 92 milhões

79 - Reims (França) - 92 milhões

80 - Girona (Espanha) - 89 milhões

81 - Shakhtar (Ucrânia) - 89 milhões

82 - Genoa (Itália) - 87 milhões

83 - Botafogo (Brasil) - 85 milhões

84 - Celtic (Escócia) - 83 milhões

85 - Al-Qadsiah (Arábia Saudita) - 82 milhões

86 - Sheffield United (Inglaterra) - 79 milhões

87 - Palmeiras (Brasil) - 77 milhões

88 - River Plate (Argentina) - 76 milhões

89 - Athletic Bilbao (Espanha) - 76 milhões

90 - Lens (França) - 74 milhões

91 - Monterrey (México) - 74 milhões

92 - Besiktas (Turquia) - 74 milhões

93 - Cruz Azul (México) - 72 milhões

94 - Udinese (Itália) - 71 milhões

95 - Al-Arabi (Catar) - 71 milhões

96 - Celta de Vigo (Espanha) - 67 milhões

97 - América (México) - 67 milhões

98 - Freiburg (Alemanha) - 66 milhões

99 - Shanghai Port (China) - 66 milhões

100 - Middlesbrough (Inglaterra) - 65 milhões