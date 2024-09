Brasil ficou com a medalha de bronze no golbol - AFP

Publicado 05/09/2024 10:00

Rio - O Brasil voltou a subir no pódio no golbol nos Jogos Paralímpicos. Após conquistar a medalha de ouro em Tóquio, a seleção brasileira ficou com o bronze em Paris. Na disputa pelo terceiro lugar, venceu a China por 5 a 3. O destaque foi Leomon Moreno, que marcou três gols.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Brasil conseguiu abrir 1 a 0 com Leomon Moreno. Já na etapa final, a equipe brasileira deslanchou e fez 4 a 0, com mais dois gols de Leomon. A China, no entanto, diminuiu o placar, mas não evitou a derrota por 5 a 3 na disputa pelo bronze.



Foi a quarta edição consecutiva de Paralimpíadas com medalha para o Brasil no golbol. Além do ouro em Tóquio 2020, os brasileiros conquistaram a prata em Londres 2012 e bronze no Rio 2016.