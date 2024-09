Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/09/2024 19:53

Rio - Dono da SAF do Botafogo , John Textor convocou a torcida alvinegra para atingir a marca de 70 mil sócios no "Camisa 7". Atualmente, o clube conta quase 65 mil associados em seu programa.

"Temos uma meta especial que estamos tentando alcançar. Estamos agora com 64 mil membros no Camisa 7, o que é incrível, uma coisa que nunca foi vista na história do Botafogo. Estamos tentando chegar a 70 mil sócios até o jogo contra o São Paulo, o que seria absolutamente incrível. Camisa 7, 70 mil, queremos chegar lá. Se você colaborar, se tornar um membro mais próximo da nossa família, mais do que você é hoje, poderá se envolver mais conosco, todos os dias, todas as semanas, com promoções especiais, acesso a eventos especiais, ingressos, shows", disse Textor, que concluiu:



"Sei que você faz parte da nossa família, mas se aproxime, junte-se a nós e venha nessa jornada. #Bota70mil."

Para o duelo com o São Paulo, na quarta (18), pela Libertadores, no Nilton Santos, mais de 20 mil sócios já estão confirmados na partida. Os setores Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior, inclusive, se encontram quase esgotados.



Na temporada, o Botafogo vive grande fase. O Glorioso é líder do Brasileirão, com 50 pontos, e está nas quartas de final da Libertadores. Antes do São Paulo, o clube alvinegro encara o Corinthians, no sábado (14), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo torneio nacional.