Dono da SAF do Botafogo, John Textor está satisfeito com o elenco montadoVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/09/2024 12:03

Botafogo contratou oito jogadores nesta janela de transferências

, o que o faz estar em 83º lugar na lista de elencos mais caros do mundo , avaliado em 85 milhões de euros (cerca de R4 528 milhões). E diante do maior investimento desde a chegada da SAF, John Textor se mostrou satisfeito com o resultado final.

"Estamos cheios de jogadores, preenchemos todas as lacunas na equipe, trouxemos um ataque forte, mais adições ao meio-campo, que já era forte. Temos um excelente jogador de desenvolvimento na linha traseira, Alexander Barboza tem estado muito bem recentemente. Fortalecemos a defesa incrivelmente", disse em entrevista ao Canal do TF, no YouTube.

Foram mais de R$ 231 milhões nas contratações, a serem pagos nos próximos anos, de Thiago Almada, Matheus Martins e Vitinho. Além deles, chegaram sem custo pago a outros clubes Igor Jesus, Allan, Adryelson, Alex Telles e Mohamed El Arouch.



E diante de tantas chegadas, Textor jogou a responsabilidade ao técnico Artur Jorge para administrar o grupo que passa a ter mais opções em cada posição.



"Experiência de Premier League, experiência europeia em todo o elenco. Mas a química é uma coisa importante. Então, quando você inunda de tantos jogadores, o treinador tem um trabalho muito difícil a fazer. Ele tem que satisfazer todos os desejos de jogar", avaliou o dono da SAF do Botafogo, complementando:

"Criamos um bom desafio para esse treinador manter a equipe unida e avançar na tabela. Não e fácil porque trouxemos um monte de ótimos jogadores. Agora o trabalho duro começa".