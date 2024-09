Bia Haddad Maia durante o jogo contra Karolina Muchova - Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final do US Open, um dos quatro grandes torneios anuais de tênis, para a tcheca Karolina Muchova ao perder por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4) nesta quarta-feira (4).

O início da brasileira foi ruim, chegando a perder o primeiro set por 5 a 0. Mesmo que o resto do jogo tenha sido mais disputado, ela chegou a solicitar atendimento médico antes de jogar mais dois games que encerrariam o confronto.

Apesar da derrota, a campanha de Bia Haddad, número 21 do ranking mundial, foi histórica. Ela se tornou a primeira brasileira a chegar às quartas do US Open desde Maria Esther Bueno, em 1968.

Agora, Karolina Muchova encara a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e medalha de bronze nas Olimpíadas, e a estadunidense Jessica Pegula. A partida acontecerá nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília).