Puma Rodríguez e Jean David devem estar à disposição do Vasco para duelo pela Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Puma Rodríguez e Jean David devem estar à disposição do Vasco para duelo pela Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

Publicado 07/09/2024 10:30

Rio - Com Jean David e Pumita Rodríguez defendendo Chile e Uruguai, respectivamente, durante a Data Fifa, o Vasco prepara uma logística para ter os dois atletas para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O duelo acontece na quarta (11), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

A tendência é de que os atletas saiam do país chileno e da Venezuela, onde o Uruguai irá jogar com os donos da casa pela próxima rodada das Eliminatórias, direto para Curitiba, segundo informações do canal 'Atenção, Vascaínos!'. Ambos ainda não entraram em campo por suas seleções.



Com a vitória por 2 a 1 conquistada no jogo de ida, o Vasco pode até empatar com o Furacão, que mesmo assim avança à semifinal da Copa do Brasil. Seria a primeira vez do Cruz-Maltino na fase desde 2011, ano em que foi campeão da competição em cima do Coritiba.