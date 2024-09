Payet em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 07/09/2024 19:20

Rio - No último dia 17, o meia Dimitri Payet, de 37 anos, completou um ano de Vasco. O jornal francês "L'Equipe" fez um panorama da passagem do jogador pelo futebol brasileiro e pelo Cruz-Maltino. O veterano foi avaliado como "totalmente adaptado" ao país e como peça fundamental na equipe que livrou o clube carioca do rebaixamento para a Série B no ano passado. Em relação a temporada de 2024, Payet apontou Pedrinho e Rafael Paiva como peças fundamentais na volta por cima do Vasco.

"O novo presidente (Pedrinho) trouxe boas ideias, o novo técnico (Rafael Paiva) nos colocou de volta no caminho certo", disse o veterano, que marcou dois gols na atual temporada.



A publicação avalia a temporada do Vasco e cita que após um começo de Brasileiro negativo, o Cruz-Maltino está na parte de cima da tabela da Série A. Além disso, o título da Copa do Brasil é um "sonho real" para que o clube carioca consiga uma conquista de expressão nacional novamente após 13 anos.

No total, Payet entrou em campo com a camisa do Vasco em 43 partidas, fez quatro gols e deu 10 assistências nas duas últimas temporadas. Após um período de lesões, o francês conseguiu emplacar uma sequência de jogos pelo Cruz-Maltino nas últimas semanas.