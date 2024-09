Gabriel Magalhães avançou na recuperação de lesão no ombro - Lucas Figueiredo/CBF

Gabriel Magalhães avançou na recuperação de lesão no ombroLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/09/2024 13:50

Curitiba - Gabriel Magalhães ganhou espaço neste novo ciclo do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos. Presente em grande parte das últimas convocações, o momento vivido na seleção brasileira é "um sonho" para o zagueiro.

"Acredito que cada momento aqui é um sonho vivido para mim, para minha família e meus amigos. Cada dia aqui dentro é um sonho virando realidade. Fico muito feliz por estar aqui. É resultado de muito trabalho", afirmou Gabriel Magalhães em entrevista coletiva.



"Sei do meu potencial e só o trabalho iria me colocar aqui novamente. Foi o que eu fiz... Trabalhei muito e dei o meu melhor para vestir novamente a camisa da Seleção. Fico feliz por estar aqui hoje e ter jogado. Infelizmente, tive uma lesão no último jogo da Premier da temporada passada e ainda assim estive com o grupo (na Copa América). Me recuperei o mais rápido possível, estava à disposição, e isso é o mais importante", completou

Desde a Copa América, a equipe comandada por Dorival Júnior vem sendo muito criticada. A evolução, de acordo com o zagueiro, virá com um maior entrosamento entre os jogadores.

"É um novo ciclo, temos muito a melhorar. Somos um time jovem e de muita qualidade. A partir do momento em que estivermos entrosado em campo, as coisas vão fluir melhor. Não deixaremos de lutar, como vocês viram contra o Equador, mas vontade não vai faltar a nossa equipe. A partir do momento que você veste a camisa da Seleção, assume essa responsabilidade", disse.

O próximo compromisso do Brasil é contra o Paraguai, na terça (10), pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco.

Veja outras respostas de Gabriel Magalhães

Ajustes na equipe

"É um tempo curto, onde temos que fazer ajustes rápidos. Mas nós já temos em mente o que o professor quer, o que colocamos dentro de campo. Ainda temos dois dias para mentalizar e focar no próximo jogo, que é muito importante."



Ataque do Paraguai

"Temos que estar atentos em todos os setores do campo. Todos os times tem qualidade para jogar, são fortes e têm pontos difíceis. Alguns jogadores do Paraguai atuam na Premier League, eu conheço, são jogadores rápido, mas estamos preparados para ir lá e buscar os três pontos."

Defesa da Seleção

"Desde quando tive a primeira convocação com o Dorival, ele tinha esse estilo de jogo que é parecido com o que eu faço no meu clube. Acredito que seja o mesmo com Marquinhos, Militão, Danilo, entre outros... Já vínhamos trabalhando isso e agora com um pouco mais de facilidade. É um momento onde estamos nos adaptando um ao outro, ao jogar junto, mas estamos adaptando bem."

Desafios para jogar bem

"Não vou dizer que é complicado, porque todos nós que estamos ali temos muita qualidade. Temos que tentar colocar em mente e nos adaptar o mais rápido no que o professor quer dentro de campo. Obviamente, é um desafio, mas com o potencial que todos temos...É pouco tempo de trabalho, mas não é uma coisa que não fazemos no clube. Há muitas coisas que fazemos no dia a dia e isso facilita."

Jogar bonito ou somente o resultado?

"O que nós queremos é primeiro vencer e, com certeza, dar alegria ao povo brasileiro. O futebol hoje não é só jogar bonito, é resultado. Vai ter jogo que você vai ganhar de 1 a 0 sem jogar bem e vai ter jogo que você vai jogar bem e não ganhar. Isso é o futebol. Temos que ter paciência. É um novo ciclo, vamos nos adaptar e o mais importante agora é resultado para colocar a Seleção onde deve estar."