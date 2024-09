Troféu do Brasileiro de Aspirantes - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/09/2024

Rio - O Botafogo definiu a estratégia para formar seu time para a disputa do Brasileirão de Aspirantes. De acordo com Leonardo Coelho, gerente de futebol das categorias de base do clube, o Glorioso deverá mesclar atletas do sub-20 e do time profissional, que possuem pouca minutagem.

"Agora, nós vamos ter um campeonato de aspirantes, que é sub-23. Nós vamos preparar a equipe de sub-20, já disputando num nível um pouco mais alto. Com atletas que têm quase cinco, seis anos de diferença dos atletas da equipe sub-20. Todos os atletas que têm idade menor, ou seja, nascidos antes de 2001, podem participar desse campeonato. E aí, nós vamos aproveitar alguns poucos atletas da equipe que estão integrados na equipe profissional e que não estão tendo minutagem, com a grande maioria da equipe sub-20", disse Leonardo, à 'BotafogoTV'.



"Então, a gente vai disputar um campeonato, basicamente, colocando um desafio muito maior para os nossos atletas, que eles estão disputando com atletas que já são mais vividos, que já têm alguma experiência. A gente acelera o processo de crescimento e de competição deles", completou.

O Brasileirão de Aspirantes retorna após hiato de um ano. A CBF, inclusive, já divulgou o calendário da competição, que irá começar nos dias 25 e 26 deste mês e irá até a última semana de novembro.



O Glorioso se encontra no Grupo A do torneio, ao lado de CRB-AL, Vitória, Fortaleza, Atlético-MG, Sport, Fluminense e Vasco, que será o adversário do clube alvinegro na primeira rodada. Os quatro melhores colocados avançam às quartas de final.