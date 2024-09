Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 08/09/2024 14:50

Rio - Sem poder contar com o seu artilheiro na temporada de 2024, o Flamengo pode ter boas notícias para o próximo jogo. De acordo com informações do portal "UOL", quatro jogadores importantes podem ficar à disposição de Tite para o duelo contra o Bahia, na próxima quinta-feira, no Maracanã.

Léo Pereira está em situação mais adiantada. O zagueiro participou do treino do Flamengo no último sábado e pode ficar à disposição de Tite. Ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo e não encarou o Corinthians, na última rodada do Brasileiro.



O Flamengo também pode contar com a volta de Nicolás de La Cruz, de Arrascaeta e de Gabigol. O ex-jogador do River Plate sofre uma lesão na coxa direita, enquanto o ídolo rubro-negro machucou a coxa esquerda na goleada sofrida contra o Botafogo por 4 a 1 no Nilton Santos.



Já Gabigol se recupera de uma lesão na coxa esquerda. A expectativa é que o atacante termine a temporada como titular. Sem Pedro, o camisa 99 terá a oportunidade de viver um novo momento no Flamengo nos seus últimos meses e contrato.