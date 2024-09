Gabigol em treino no Ninho do Urubu - Marcelo Cortes /CRF

Gabigol em treino no Ninho do UrubuMarcelo Cortes /CRF

Publicado 06/09/2024 19:20

Rio - Ídolo do Flamengo, Gabigol, de 28 anos, deverá realmente ter sua chance de redenção no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o camisa 99 é visto como substituto natural de Pedro, e o Rubro-Negro não fará "loucuras financeiras" em busca de um novo centroavante.

A situação não é definitiva e também não significa que o Flamengo não vai buscar um novo jogador. Como a janela de transferências do futebol europeu está fechada, o Rubro-Negro só pode acertar com algum atleta que está livre no mercado.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube carioca. Porém, nas últimas duas temporadas, o atacante não teve bom rendimento e perdeu a titularidade para Pedro.



Com contrato até o fim do ano, Gabigol e o Flamengo não se acertaram sobre uma possível renovação. Com a possibilidade de ser titular nos últimos meses do ano, o camisa 99 terá a oportunidade de provar novamente o seu valor no clube carioca.