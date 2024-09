Carlos Alcaraz em apresentação pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 06/09/2024 14:18 | Atualizado 06/09/2024 16:35

Rio - Reforço do Flamengo, o meia Carlos Alcaraz, de 21 anos, foi apresentado nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O argentino já fez sua estreia pelo clube carioca no segundo tempo da derrota para o Corinthians, no último domingo. Ao chegar ao Rubro-Negro, o meia exaltou a grandeza do tricampeão da Libertadores.

"Estou muito feliz de estar aqui. É muito lindo. São meus primeiros dias, estou conhecendo o clube, a comissão técnica. Estou muito feliz de estar no Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a fundo essa torcida. Agradeço aos dirigentes pela vontade de contratar, algo que durou algum tempo. E fico feliz de estar aqui no maior clube da América do Sul", afirmou.



Em relação as suas características, Carlos Alcaraz se apresentou aos torcedores do Flamengo. O argentino afirmou que tem semelhanças com um dos seus companheiros de elenco.

"Gosto de atuar bastante de atuar no meio, mas também de ir para o ataque. Sou um pouco parecido com o Nicolás De La Cruz. Um meia que está bastante presente em todos os espaços. Tenho um grande espírito competitivo, não gosto nem um pouco de perder", contou.



No Flamengo, Alcaraz irá reencontrar Alex Sandro com quem atuou na Juventus. O argentino falou sobre a importância do lateral-esquerdo no acerto e explicou sua escolha pelo clube carioca.

"Tive a sorte de ter o Alex Sandro como companheiro e pude conversar com ele antes de fechar. A minha passagem pela Juventus foi muito importante me ajudou bastante na carreira. E agora vir para o Flamengo foi um grande desafio para mim, eu gosto sempre de grandes desafios e acredito que será uma equipe em que poderei conquistar muitas coisas", concluiu.