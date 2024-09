Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercado - AFP

Publicado 07/09/2024 21:20 | Atualizado 07/09/2024 21:46

Rio - Um dos nomes ventilados pelo Flamengo para substituir Pedro, o atacante Anthony Martial, de 28 anos, teria feito exigências que afastaram a negociação de um final feliz. Além do salário considerado elevado, o francês teria pedido um contrato de três anos com o Rubro-Negro.

O jogador, de 28 anos, está livre no mercado desde o fim do contrato com o Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Com início promissor no Monaco, da França, Martial foi contratado por cerca de R$ 360 milhões, em 2015, pelos Red Devils. Porém, aliado às contusões, problemas de relação com o técnico José Mourinho e a perda de espaço após a chegada do sueco Ibrahimovic, em 2017, frearam as expectativas geradas em torno dele.



Nas últimas três temporadas, o francês fez apenas 13 gols em 71 jogos disputados pelo clube inglês e emprestado ao Sevilha. Neste mesmo período, ele teve nove lesões. Os problemas físicos, inclusive, são parte da carreira do atleta. Ele não entra em campo desde dezembro do ano passado.



Anthony Martial chegou a ter espaço na seleção francesa. Ele foi convocado para defender a equipe na Eurocopa de 2016. Na ocasião, a França foi finalista perdendo a decisão para Portugal. A tendência atualmente é que o Flamengo não contrate nenhum substituto para Pedro. No entanto, Marcos Braz afirmou que irá conversar com Tite e uma decisão será tomada até a próxima terça-feira.