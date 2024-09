Rodrigo com a taça da Liga dos Campeões de 2023 - Divulgação / City

Publicado 07/09/2024 19:50

Rio - A temporada atual no futebol europeu mal começou, mas o Real Madrid já pensa na próxima. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o atual campeão da Liga dos Campeões deseja a contratação do meia Rodri, de 28 anos, titular da seleção espanhola e jogar do Manchester City.

Nascido em Madri, Rodri atua no clube inglês desde 2019 e é peça fundamental na equipe de Pep Guardiola. Antes de chegar a Manchester, o espanhol atuou pelo Villarreal e pelo Atlético. No maior rival citadino do Real, o meia conquistou a Supercopa da Uefa em 2018.



Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027 e para tirá-lo do clube inglês, o Real Madrid terá que fazer uma proposta generosa. Sob o comando de Guardiola, o espanhol acumula títulos. Os principais são: um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões, ambos em 2023, e quatro títulos do Campeonato Inglês. Rodri foi campeão da Eurocopa pela seleção espanhola neste ano.

Além do espanhol, outro nome que o Real Madrid trabalha para contratar é o do lateral-esquerdo Alphonso Davies, de 23 anos. Nascido em Gana e naturalizado canadense, o jogado do Bayern tem contrato até junho de 2025, e deverá deixar o clube alemão de graça e mirar para o atual campeão europeu, em situação semelhante a Mbappé, que trocou o PSG pelo Real, sem custos para os espanhóis.