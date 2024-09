Erling Haaland ao lado de Bernardo Silva - AFP

Publicado 07/09/2024 17:50

Rio - Um dos principais goleadores do futebol mundial, Erling Haaland, de 24 anos, poderá receber uma valorização maior pelo Manchester City. De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", o clube negocia uma renovação contratual que colocaria o norueguês como o atleta mais bem pago do tetracampeão inglês.

Haaland superaria o meia Kevin De Bruyne, que carrega esse status até o momento. De acordo com a imprensa inglesa, o belga recebe cerca de 24 milhões de euros líquidos (149 milhões de reais na cotação atual).



O City vive algumas indefinições em relação a próxima temporada europeia. Pep Guardiola e o próprio De Bruyne estão garantidos até junho de 2025, depois disso, suas continuidades são incertas. Com isso, a valorização de Haaland é para afastar o possível interesse de outros clubes.



Na atual temporada, Haaland já balançou as redes sete vezes em quatro jogos pelo City. Desde que chegou em 2022 por 60 milhões de euros, ele soma 97 gols. Além dos feitos individuais, conquistou a Champions League e dois títulos ingleses.