Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul - Reprodução / Instagram

Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz AzulReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2024 16:50 | Atualizado 07/09/2024 16:58

Rio - A musa do OnlyFans, Daniela Fainus, fez uma grande promoção para seus seguidores neste sábado. A mexicana prometeu devolver dinheiro para os assinantes que comparem seu patch de fotos pela plataforma de conteúdo adulto.

fotogaleria

Com uma conta com 2 milhões de seguidores no Instagram, Daniela Fainus é apaixonada pelo Cruz Azul, clube mexicano que já conquistou seis títulos da Liga dos Campeões da Concacaf e nove campeonatos mexicanos.