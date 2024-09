Bruno Guimarães em ação pela Seleção contra o Equador - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/09/2024 13:00

Curitiba - Bruno Guimarães reconheceu que a atuação da seleção brasileira diante do Equador na última sexta (6) não convenceu. O volante, no entanto, valorizou a vitória por 1 a 0 da equipe comandada por Dorival Júnior , a primeira do Brasil após quatro jogos sem vencer nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Com certeza os olhos não brilharam para a atuação hoje, mas a gente vem de quatro resultados negativos, com a camisa da Seleção a gente tem obrigação de ganhar, sabemos disso, então o que valeu hoje foram os três pontos. Como a gente falou ali dentro, sabemos que precisamos melhorar e ganhar, não importa, a gente tem que dar um jeito de ganhar os jogos e hoje foi uma prova que mesmo não jogando bem a gente consegue ganhar, fundamental até para dar um respiro para o Dorival, apesar de ser o primeiro jogo dele nas Eliminatórias", analisou Bruno Guimarães.



"Mesmo com o Tite no outro ciclo, vários jogos a gente ganhava de 1 a 0, não jogando tão bem, eliminatórias é assim, jogo difícil, jogo muito físico, jogo muito brigado, o que valeu hoje foram os três pontos", completou.

O triunfo sobre o Equador colocou o Brasil na quarta posição, com dez pontos, oito a menos que a líder Argentina. Com o aumento no número de seleções que irão disputar a Copa de 2026, nos Estados Unidos, os seis melhores países se classificam direto ao Mundial.

O próximo compromisso da seleção brasileira na competição será contra o Paraguai, na terça (10), às 21h30 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco.