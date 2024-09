Rodrygo comemorando gol na partida entre Brasil e Equador pelas Elimintórias - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 06/09/2024 23:59

Paraná - Foi sem brilho e com uma atuação abaixo do esperado dentro de casa, mas a seleção brasileira quebrou a sequência negativa que já durava quatro jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada do torneio classificatório, o Brasil venceu o Equador com o placar magro de 1 a 0 em mais um dia questionável em meio à reformulação. O único gol da partida foi marcado por Rodrygo, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Brasil foi para a quarta colocação, agora com 10 pontos na tabela. O próximo compromisso pelas Eliminatórias será na terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), fora de casa.

O jogo

Necessitada de um bom resultado para alavancar a campanha nas Eliminatórias após começo ruim, a Seleção, comandada pela primeira vez na competição por Dorival Júnior e empurrada por ótimo público no Paraná, não fugiu da promessa: pressão total desde o início e explorando o trio de ataque de muita velocidade, formado por Vini Jr, Rodrygo e Luiz Henrique.



Apesar disso, o Brasil esbarrou por muito tempo em uma linha de cinco defensores equatorianos, que empurravam o jogo para a entrada da área forçando cruzamentos. O time de Dorival Júnior tentou a construção virando o jogo em busca de espaço, mas sentiu a ausência de um homem de área, fixo na posição de centroavante.



Complicado de entrar, então que seja na tentativa de longe. Assim, a seleção brasileira abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Rodrygo recebeu antes mesmo da meia-lua da entrada da área, limpou a marcação e finalizou. A bola desviou na defesa do Equador, saiu do goleiro Galindez, tocou na trave direita e entrou para explodir o Couto Pereira.



Aos poucos o jogo foi encaixando e as triangulações em ambos os lados apareceram. O Brasil levou perigo com Luiz Henrique pela direita e em bola aérea com Marquinhos, quase ampliou, mas uma desatenção quase custou o empate no último lance da primeira etapa. Kevin Rodríguez achou Caicedo em contra-ataque, e o meia finalizou duas vezes. Na primeira, Alisson defendeu, e, no rebote, Gabriel Magalhães tirou em cima da linha.

Abaixo tecnicamente

Diferente do início, o Brasil voltou para a segunda etapa com um ritmo bem inferior ao apresentado antes. Com jogo mais burocrático e pouco forçado, os erros começaram a aparecer com a imposição do Equador em busca do resultado e, com isso, Dorival Júnior foi mais conservador principalmente em suas trocas. Em uma delas, tirou Luiz Henrique e promoveu outra estreia: Estêvão, do Palmeiras, teve sua primeira aparição aos 17 anos. O treinador também deu oportunidade a Gerson e Lucas Moura, sem mexer na estrutura do time.



Do outro lado, o Equador cresceu no jogo, subiu um pouco mais suas linhas e passou marcar em bloco médio. Nas saídas, a promessa Kendry Páez e o lateral Estupiñán buscavam espaços pela direita nas costas de Danilo. Os equatorianos assustaram e levaram muito perigo na reta final do jogo, provocando nervosismo e cobranças na arquibancada.



Um dia ruim do Brasil, mais um no ciclo visando a Copa do Mundo de 2026, mas com os três pontos garantidos para quebrar o jejum de quatro jogos e se aproximar da parte alta da tabela. O 1 a 0 perigoso persistiu até o apito final do árbitro argentino Facundo Tello.



FICHA TÉCNICA



BRASIL 1 X 0 EQUADOR



Local: Couto Pereira, em Curitiba

Data e hora: 6/9 (sexta-feira), às 22h (de Brasília)

Arbitragem: Facundo Tello

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade



Gol: Rodrygo 29'/1ºT (BRA)



Cartões amarelos: Lucas Moura (BRA)



BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura), Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.



EQUADOR: Galíndez, Jhegson Méndez (Gruezo), Félix Torres, Pacho, Hincapié e Estupiñán (Medina); Moisés Caicedo, Alan Franco e Sarmiento (Kendry Páez); Kevin Rodríguez (John Mercado) e Enner Valencia (Yeboah). Técnico: Sebastián Beccacece.