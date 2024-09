Brasil venceu o Equador com gol marcado pelo atacante Rodrygo - Mauro Pimentel / AFP

Brasil venceu o Equador com gol marcado pelo atacante RodrygoMauro Pimentel / AFP

Publicado 07/09/2024 00:21

Paraná - O Brasil não convenceu, teve mais uma atuação sem brilho no ciclo visando a Copa do Mundo de 2026, mas venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira , em Curitiba, para quebrar a sequência de quatro resultados negativos. Autor do único gol, o atacante Rodrygo valorizou o placar construído, mas fez cobranças sobre o desempenho da Seleção.

"Muito importante, acho que a gente precisava dessa vitória. Esse era o nosso objetivo, independente de se jogasse bem ou não. O principal objetivo era vencer. A gente sabia que ia ser difícil, é sempre muito difícil o começo de temporada, principalmente pra gente da Europa. A viagem é longa, você não tem tantos dias pra treinar... E, querendo ou não, o grupo é novo ainda. Mas, claro, nunca usando uma desculpa", disse, em entrevista à Globo.

Se a primeira etapa foi marcada por uma pressão da seleção brasileira, a segunda, já com ritmo abaixo, teve o Equador buscando mais o jogo e controlando o meio-campo, o que, na visão do jogador do Real Madrid, não pode acontecer.

"Estou muito feliz pela vitória, por mais um gol com a camisa da Seleção, e agora é daqui pra melhor. Ver os erros que a gente teve nesse jogo, porque o Equador dominou por bastante momentos do jogo e isso não pode acontecer, ainda mais dentro da nossa casa. Vamos melhorar e ganhar o próximo jogo", finalizou Rodrygo.

Com o resultado, o Brasil foi para a quarta colocação, agora com 10 pontos na tabela. O próximo compromisso pelas Eliminatórias será na terça-feira (10), contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília), fora de casa.