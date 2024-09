Alana Maldonado foi medalha de ouro para o Brasil no judô - Julien de Rosa/AFP

Publicado 06/09/2024 21:16

França - O Brasil voltou a ouvir o hino ao alcançar, nesta sexta-feira (6), duas vezes o lugar mais alto do pódio nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França. Ao todo, foram oito medalhas, com dois ouros, quatro pratas e dois bronzes no dia. Agora, o país ocupa a sétima colocação no quadro geral, com 70 conquistas, e se aproximou do recorde na competição.

O recorde de medalhas do Brasil é de 72 pódios, marca atingida tanto na edição Rio 2026 como Tóquio 2021. A projeção do Comitê Paralímpico é de 85 medalhas, e terminar dentro das cinco primeiras delegações no quadro.

Resultados

Principal categoria e a que mais entregou resultados na história do país, o atletismo foi novamente protagonista, desta vez com três medalhas. Foram duas pratas: Zileide da Silva no salto em distância da classe T20 (deficiência intelectual) e Thiago Paulino no arremesso do peso da classe F57 (ausência de membros). Nos 1500m da classe T20, Keyla Barros levou o broze.

No judô, o Brasil também levou duas medalhas. Alana Maldonado conquistou o ouro na categoria até 70kg na classe J2 (baixa visão), e prata com Brenda Freitas no J1 (cegos totais ou com percepção de luz).

Já na natação, Talisson Glock conquistou o bicampeonato paralímpicos nos 400m livre da classe S6 (ausência de membro). Ele completou a prova em 4min49s55, enquanto o italiano Antonio Fantin foi prata com 4min49s99. Quem também foi ao pódio foi Gabriel Bandeira, prata nos 100m costas da classe S14 (deficiência intelectual). Lidia Cruz teria levado a prata nos 50m livre da classe S4 (transtorno do movimento de alto grau), mas a medalha não foi contabilizada por ter queimado a largada. Ela foi desclassificada.

No halterofilismo, o Brasil conquistou a medalha de bronze com Maria de Fátima Castro com a marca de 133kg, novo recorde das Américas. O ouro ficou com a chinesa Yujiao Tan, com 142kg (novo recorde mundial) e a prata com a egípcia Fatma Elyan, registrando o levantamento de 139kg.