Rafa Mir foi detido por suposta agressão sexualDivulgação / Valencia

Publicado 06/09/2024 20:50

Rio - Pablo Jara, de 27 anos, que também é acusado de agressão sexual, junto com o atacante do Valencia, Rafa Mir, negou em seu depoimento ter feito sexo, de forma consentida e também negou ter estuprado a jovem que o acusa. De acordo com informações do site espanhol "AS", Pablo disse que as investigações estão "criando um espetáculo".

Segundo Jara, que atua no Alcantarilla, equipe da Terceira Divisão da Espanha, as mulheres discutiram entre si, na piscina da casa de Rafa Mir, e após o ocorrido, o zagueiro havia pedido para elas irem para casa. A postura de Pablo Jara teria sido porque ele viu um "comportamento aproveitador" por parte das jovens.



Pablo Jara é acusado de ter estuprado e agredido uma das jovens. O zagueiro teria tocado no corpo de uma das mulheres sem consentimento e também feito sexo anal e vaginal sem a autorização da mulher. O espanhol nega qualquer violência contra as supostas vítimas.



Rafa Mir e Pablo Jara é acusado de abusar sexualmente de uma mulher, de 25 anos, e o amigo, de uma mulher de 21. Os dois conheceram as vítimas numa boate para onde se dirigiram depois do empate do Valencia contra o Villarreal, no sábado. Ao sair da casa noturna, o grupo seguiu para a residência do jogador.



Posteriormente, as mulheres foram até o hospital e, na sequência, decidiram prestar queixa. A defesa de Rafa Mir alega que as jovens foram voluntariamente à casa e que a relação sexual foi consensual. O atacante confirmou o discurso em depoimento nesta quarta-feira.

Rafa Mir, de 27 anos, está em sua segunda passagem pelo Valencia, e pertence ao Sevilla. O atacante, de 27 anos, já passou por Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca.