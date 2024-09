Militão se lesionou após o treino na Seleção na última quarta (4) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/09/2024 15:57 | Atualizado 06/09/2024 15:59

Espanha - A lesão sofrida por Éder Militão na seleção brasileira , que foi detectada em exames feitos na última quinta (5), revoltou o Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o sentimento se deu ao fato de o brasileiro ser mais um jogador do clube a sair para a Data Fifa em "perfeitas condições" e retornar machucado.

Antes de Militão, Tchouaméni e Mendy haviam sido cortados da seleção da França. "Isso é algo que acontece em todos os clubes, mas o Madrid já vem há tempos lutando com Fifa e Uefa para colocar fim a uma situação que, do ponto de vista do time, não faz nenhum sentido", diz o veículo.

Apesar da estimativa feita pela CBF ser de duas semanas fora, o Real Madrid pretende fazer novos testes com seus especialistas para saber o tempo exato que Militão irá ficar no departamento médico.



Há uma preocupação interna, já que antes da próxima Data Fifa, que será em outubro, o clube espanhol terá uma maratona de sete jogos em 20 dias e, atualmente, a equipe comandada por Carlo Ancelotti conta com quase um time inteiro de lesionados neste início de temporada — Alaba, Bellingham, Camavinga e Ceballos são os outros machucados.