Ernest Nuamah chegou ao Lyon por empréstimo, mas acabou ficando em definitivoDivulgação / Lyon

Publicado 06/09/2024 15:22 | Atualizado 06/09/2024 15:26

O último dia da janela de transferências na Europa, na segunda-feira (2), reservou um momento bizarro no Lyon, clube que pertence a John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ernest Nuamah chorou enquanto fazia exames médicos para assinar com o Fulham e 'sumiu' antes de finalizar os trâmites para finalizar a contratação, que acabou cancelada.



De acordo com o jornal francês 'L'Equipe', o atacante ganês se arrependeu de deixar o Lyon e tomou a atitude para poder permanecer. Nem mesmo o empresário do jogador de 20 anos conseguiu localizá-lo para finalizar os exames.



Ainda segundo a publicação, Textor enviou uma mensagem com um pedido de desculpas ao Fulham pelo ocorrido. A negociação frustrada renderia 15 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões).



O empresário de Ernest Nuamah ainda afirmou que o jogador era contra a saída desde o início das negociações. Além do Fulham, o Everton também tentou a contratação do ganês para esta temporada.