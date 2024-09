Kevin de Bruyne está com a seleção da Bélgica - AFP

Publicado 06/09/2024 14:06

Kevin De Bruyne mostrou-se preocupado com o futuro do futebol diante do aumento do desgaste físico. Ele citou a criação do novo Mundial de Clubes em 2025, com participação de Flamengo e Fluminense, como um exemplo do excesso de jogos e o pouco tempo de férias dos jogadores.



"O problema vai chegar quando tiver terminado o Mundial de Clubes. Sabemos que haverá somente três semanas entre a final e a primeira rodada da Premier League. São três semanas para tirar férias e se preparar para jogar mais 80 jogos. Talvez passe este ano, mas será um problema no seguinte", avaliou. "O problema vai chegar quando tiver terminado o Mundial de Clubes. Sabemos que haverá somente três semanas entre a final e a primeira rodada da Premier League. São três semanas para tirar férias e se preparar para jogar mais 80 jogos. Talvez passe este ano, mas será um problema no seguinte", avaliou.

O craque do Manchester City e da Bélgica criticou a Fifa e a Uefa, que deixou a Liga dos Campeões com mais jogos, por não pensar nos jogadores e sequer considerar a opinião deles.



"A PFA (Associação dos Jogadores Profissionais), na Inglaterra, e os sindicatos de jogadores dos outros países tentaram achar soluções. O problema é que a Uefa e a Fifa fazem mais partidas e podemos tentar dizer alguma coisa, mas nenhuma solução foi encontrada. Eles não se importam. É o dinheiro que fala", disse.



Além do Mundial de Clubes em 2025, os principais jogadores do mundo ainda terão a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, contanto a Eurocopa e a Copa América em 2024, serão três anos seguidos com o mês de julho com jogos, apesar de ser férias no futebol europeu.