Vitor Roque não foi bem em sua passagem pelo Barcelona - Pau Barrena/AFP

Vitor Roque não foi bem em sua passagem pelo BarcelonaPau Barrena/AFP

Publicado 06/09/2024 12:00

Rio - Vitor Roque não esconde a decepção com o Barcelona. O jovem, de 19 anos, foi emprestado para o Real Betis, da Espanha, menos de um ano após ter sido contratado por cerca de R$ 236 milhões. O ex-jogador do Athletico-PR esperava um tratamento melhor do clube catalão.

"Foi um pouco complicado para mim. Tive algumas oportunidades, mas não da forma que eu pensei que seria (...) Pensei que seria diferente, tanto no tratamento, quanto na forma de jogar e comunicação da diretoria comigo. Mas passou", lamentou o jogador.

Durante a passagem pelo Barcelona, Vitor Roque disputou 16 jogos, sendo dois como titular, e fez apenas dois gols. O jogador ainda recebeu um cartão vermelho na vitória sobre o Alavés, quando marcou pela primeira vez com a camisa do clube catalão.

O Barcelona emprestou Vitor Roque por uma temporada com opção de compra. O contrato de empréstimo com o Betis tem opção de renovação por mais um ano, além da compra fixado em € 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador.