Dorival Júnior comandando a seleção brasileira contra o EquadorMauro Pimentel/AFP

Publicado 07/09/2024 01:26

Paraná - Não foi um bom jogo da seleção brasileira, mas valeu a quebra do jejum após quatro tropeços consecutivos nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Equador, nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira , pela sétima rodada, o técnico Dorival Júnior avaliou o desempenho da equipe, a dificuldade do duelo e celebrou o reencontro com os bons resultados.

"Nós não podemos nos esquecer o que vinha acontecendo com a nossa equipe. Às vezes a gente se esquece rapidamente dos fatos, das coisas, mas apenas para que a gente relembre. Nós vínhamos de quatro resultados negativos dentro das eliminatórias. Nós enfrentamos uma equipe que foi batida apenas uma vez nessa competição, justamente para a seleção argentina, na Argentina e pelo placar de 1 a 0. Um jogo muito complicado, uma equipe que fez uma boa Copa América, que foi desclassificada nas penalidades pela equipe campeã", iniciou Dorival.

"Acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência da situação que nós estamos, da montagem de uma equipe, de uma nova equipe, do primeiro tempo que nós fizemos, buscamos o resultado, fizemos alterações no segundo tempo para mantermos. Aquele que construímos na primeira etapa, nós fizemos", completou.

Dorival lamentou a ausência de Pedro, do Flamengo, que deixou o grupo após grave lesão com ruptura do ligamento cruzado anterior. O técnico, com isso, foi a campo com três atacantes de características de jogadas pelo lado, com velocidade: Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique. Ele explicou a escolha.

"Nós tínhamos a intenção de trabalhar com um homem um pouco mais fixo, e, infelizmente, com a lesão do Pedro, nós mudamos de ideia. Voltamos a ter uma formação que nós jogamos com a seleção inglesa e a seleção espanhola, não tendo ali um homem de referência. Isso pra mim dificulta um pouco", explicou.

Na segunda etapa, o Equador teve mais a bola no campo de ataque, passou a gostar da partida e levou perigo à principalmente com investidas pelo lado esquerdo. Para Dorival, no entanto, não foi nada para assustar sua equipe ou pontuar um cenário ruim.

"Em momento nenhum nós passamos as dificuldades dentro da partida. Nós não fomos atacados, a não ser com a posse de bola que eles tiveram. Porém, nenhuma chance praticamente criada. Exceção do último lance da primeira etapa, onde houve um escorregão, e nós acabamos sendo surpreendidos com uma ótima saída do Alisson e neutralizando assim a única ação que eles tiveram. Eu acho que tudo é questão de tempo. Nós estamos um momento em que estamos reconstruindo uma equipe. Fizemos um primeiro tempo que, acredito eu, se estendido ali na frente, nós possamos ter uma outra concepção. E no dia de hoje era muito importante que nós vencêssemos."

Veja outras respostas de Dorival Júnior:

Partida ruim de Vini Jr.

"Como nós queremos ver na condição de um atleta que ele produz a todo momento, em todo instante, da mesma forma que ele o faz dentro do seu clube. Nós temos sempre ciclos dentro dos próprios clubes, nós temos momentos em que Rodrygo faz seu destaque ao longo de um mês, de dois meses. Daqui a pouco, Vini também entra nessa mesma condição. Nós estamos no início de temporada, nós não podemos nos esquecer disso, principalmente a esses jogadores (da Europa)."

Meio-campo de articulação

"Eu sempre procurei fazer isso e desde o meu primeiro clube, o Figuerense. Eu sempre valorizei muito porque eu acredito muito no jogo você tentando envolver seu adversário com a posse de bola. Eu sempre procurei isso. É uma condição que eu mantive em todas as equipes que eu trabalhei. Acredito que eu tenha encontrado resultado na grande maioria delas. Para mim é um fator fundamental. Acho que o primeiro tempo nós tivemos boa parte do tempo com a bola nos pés. Nós rodamos bola, nós jogamos de uma maneira inteligente tentando criar..."

Ajustes

"Naturalmente ainda faltam detalhes importantes. Nós tivemos aí, dessa vez agora, dois trabalhos apenas para que pudéssemos estar em campo novamente. Teremos mais dois trabalhos. É porque amanhã (domingo) só trabalharão aqueles que não atuaram e, no dia seguinte, nós ainda temos que ter cuidado porque estaremos aí menos de 48 horas do final da partida de hoje. Então é muito mais recuperação."